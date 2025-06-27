«Наполи» согласовал контракт с нападающим сборной Нидерландов — Моретто

«Наполи» близок к покупке нападающего ПСВ и сборной Нидерландов Ноа Ланга. Об этом сообщает журналист и инсайдер Маттео Моретто.

Соглашение игрока с итальянским клубом будет рассчитано до лета 2030 года, его оклад составит € 2,8 млн после вычета налогов, предусмотрены и бонусные выплаты. Клубы обсуждают возможную сделку, её стоимость может составить от 30 до € 35 млн. Помимо этого, клуб из Нидерландов получит 10% от будущей перепродажи игрока. Отмечается, что сделка может быть закрыта в ближайшее время.

В 44 матчах клубного сезона-2024/2025 Ноа Ланг забил 14 голов и отдал 12 результативных передач.