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«Мы можем выручить до € 25 млн». В «Гёзтепе» подтвердили интерес «Зенита» к Ромуло Крусу

«Мы можем выручить до € 25 млн». В «Гёзтепе» подтвердили интерес «Зенита» к Ромуло Крусу
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Спортивный директор турецкого клуба «Гёзтепе» Иван Манце прокомментировал интерес «Зенита» к нападающему клуба Ромуло Крусу. Ранее сообщалось, что на футболиста также претендуют «Фулхэм», «Фенербахче», «РБ Лейпциг» и «Фейеноорд».

«Да, «Зенит» проявлял интерес. Но не только в России хотят купить Ромуло. На футболиста обратили внимание клубы АПЛ, Бундеслиги, Эредивизии. Итальянские команды связывались с нами. Не знаю, в каком направлении сейчас идут переговоры по Ромуло. Посмотрим, что из этого выйдет. Считаю, что за игрока мы можем выручить от € 20 млн до € 25 млн», — приводит слова Манце Legalbet.

В минувшем сезоне Ромуло принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Гёзтепе» рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

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