«Сьон» рассказал, как был согласован товарищеский матч с «Зенитом»

«Сьон» на официальном сайте объяснил, как была согласована товарищеская встреча с «Зенитом», которая состоится 9 июля.

«9 июля 2025 года «Сьон» проведёт товарищеский матч с «Зенитом». Этот выбор является частью спортивного подхода.

Перед подтверждением этой встречи мы проконсультировались с ФИФА, УЕФА, а также с Футбольной ассоциацией Швейцарии. Все эти спортивные инстанции подтвердили, что организация матчей такого типа является свободным выбором клубов, поскольку «Зенит» не включён ни в один санкционный список.

Таким образом, встреча полностью соответствует действующим правовым и спортивным нормам. Этот матч также является частью обязательства, принятого во время трансфера полузащитника Антона Миранчука, уважаемого игрока и лидера сборной России.

По прибытии в «Сьон» мы договорились, что игра в России будет организована, если представится такая возможность. Мы держим своё слово. Это футбольный матч, организованный в духе футбола, взаимного уважения и верности нашим обязательствам», — сказано в заявлении швейцарского клуба.

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