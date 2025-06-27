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Фёдор Смолов высказался о своем будущем после ухода из «Краснодара»

Фёдор Смолов высказался о своем будущем после ухода из «Краснодара»
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35-летний нападающий Фёдор Смолов высказался о своём будущем после ухода из «Краснодара». У форварда истёк контракт с клубом, в составе которого он впервые в карьере стал чемпионом России.

— Вы продолжите карьеру?
— Ну вы же хотите?

— Конечно.
— И я хочу. Узнаете ближе к новостям, в процессе, — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В завершившемся сезоне нападающий провёл 16 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил один гол и сделал три результативные передачи.

Ранее Смолов выступал за московское «Динамо», «Урал», «Анжи», «Локомотив», «Фейеноорд» и «Сельту». В составе основной сборной России Фёдор провёл 45 встреч, в которых забил 16 голов.

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