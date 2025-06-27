Станислав Агкацев — лучший вратарь Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025

Футболист «Краснодара» Станислав Агкацев получил приз лучшему вратарю сезона-2024/2025 в рамках премии Winline «Герои РПЛ». Об этом сообщил телеграм-канал Российской Премьер-Лиги.

Приз вратарю вручил его коллега по амплуа, выступающий за хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс», Игорь Шестёркин, который является олимпийским чемпионом и обладателем Кубка Гагарина.

В сезоне-2024/2025 «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России, набрав 67 очков в 30 турах и опередив «Зенит» на одно очко. Станислав Агкацев принял участие во всех 30 матчах турнира, пропустил 23 мяча и 13 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.