Игрок ЦСКА Мойзес признан лучшим защитником РПЛ минувшего сезона

Игрок московского ЦСКА Мойзес признан лучшим защитником чемпионата России сезона-2024/2025 на премии Winline «Герои РПЛ». Об этом информирует телеграм-канал Российской Премьер-Лиги.

Приз был вручён бразильскому футболисту российским хоккеистом, защитником клуба НХЛ «Юта Мамонт» Михаилом Сергачёвым.

В минувшем сезоне Мойзес принял участие в 25 матчах РПЛ, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: