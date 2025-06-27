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Игрок ЦСКА Мойзес признан лучшим защитником РПЛ минувшего сезона

Игрок ЦСКА Мойзес признан лучшим защитником РПЛ минувшего сезона
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Игрок московского ЦСКА Мойзес признан лучшим защитником чемпионата России сезона-2024/2025 на премии Winline «Герои РПЛ». Об этом информирует телеграм-канал Российской Премьер-Лиги.

Приз был вручён бразильскому футболисту российским хоккеистом, защитником клуба НХЛ «Юта Мамонт» Михаилом Сергачёвым.

В минувшем сезоне Мойзес принял участие в 25 матчах РПЛ, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

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