Эдуард Сперцян в третий раз подряд стал лучшим полузащитником РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян получил приз лучшему полузащитнику чемпионата России сезона-2024/2025 в рамках премии Winline «Герои РПЛ». Об этом сообщил телеграм-канал Российской Премьер-Лиги. Отметим, что капитан «быков» побеждает в данной номинации третий год подряд.

Сообщается, что второе место в голосовании занял игрок «Локомотива» Алексей Батраков, а на третьей строчке расположился футболист ЦСКА Матвей Кисляк.

Сперцян — воспитанник «Краснодара». В минувшем сезоне РПЛ Сперцян принял участие в 28 матчах, в которых он отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.