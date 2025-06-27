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Эдуард Сперцян в третий раз подряд стал лучшим полузащитником РПЛ

Эдуард Сперцян в третий раз подряд стал лучшим полузащитником РПЛ
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян получил приз лучшему полузащитнику чемпионата России сезона-2024/2025 в рамках премии Winline «Герои РПЛ». Об этом сообщил телеграм-канал Российской Премьер-Лиги. Отметим, что капитан «быков» побеждает в данной номинации третий год подряд.

Сообщается, что второе место в голосовании занял игрок «Локомотива» Алексей Батраков, а на третьей строчке расположился футболист ЦСКА Матвей Кисляк.

Сперцян — воспитанник «Краснодара». В минувшем сезоне РПЛ Сперцян принял участие в 28 матчах, в которых он отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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