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«Реал» несколько часов ждал самолёт, чтобы улететь после матча с «Зальцбургом»

«Реал» несколько часов ждал самолёт, чтобы улететь после матча с «Зальцбургом»
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«Реал» Мадрид не смог вовремя отправиться в Палм-Бич после финального матча группового этапа клубного чемпионата мира, в котором сливочные победили «Ред Булл Зальцбург» со счётом 3:0. Команда длительное время прождала автобус со стадиона и самолет, о чём сообщает издание COPE.

В итоге, состав мадридцев добрался до отеля в городе своего базирования только в пять часов утра, что возмутило игроков и тренерский штаб.

Команда из столицы Испании вышла в 1/8 финала клубного чемпионата мира, в котором сыграет с «Ювентусом». Руководство мадридского клуба взволновано, что игроки не успеет должным образом восстановиться перед первой встречей плей-офф. Игра пройдет 1 июля на стадионе «Хард Рок» в Майами.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
01 июля 2025, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Ювентус
Турин, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Расписание клубного чемпионата мира
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