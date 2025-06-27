«Реал» несколько часов ждал самолёт, чтобы улететь после матча с «Зальцбургом»

«Реал» Мадрид не смог вовремя отправиться в Палм-Бич после финального матча группового этапа клубного чемпионата мира, в котором сливочные победили «Ред Булл Зальцбург» со счётом 3:0. Команда длительное время прождала автобус со стадиона и самолет, о чём сообщает издание COPE.

В итоге, состав мадридцев добрался до отеля в городе своего базирования только в пять часов утра, что возмутило игроков и тренерский штаб.

Команда из столицы Испании вышла в 1/8 финала клубного чемпионата мира, в котором сыграет с «Ювентусом». Руководство мадридского клуба взволновано, что игроки не успеет должным образом восстановиться перед первой встречей плей-офф. Игра пройдет 1 июля на стадионе «Хард Рок» в Майами.