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Джон Кордоба признан лучшим нападающим РПЛ сезона-2024/2025

Джон Кордоба признан лучшим нападающим РПЛ сезона-2024/2025
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32-летний форвард «Краснодара» Джон Кордоба был признан лучшим нападающим Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 на премии Winline «Герои РПЛ». Об этом информирует телеграм-канал Российской Премьер-Лиги.

Эту награду колумбийскому футболисту вручил главный тренер хоккейного СКА Игорь Ларионов.

В минувшем сезоне РПЛ Кордоба принял участие в 25 матчах РПЛ, в которых он отметился 12 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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