Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Атлетико» подпишет нападающего сборной Испании Баэну — Романо

«Атлетико» подпишет нападающего сборной Испании Баэну — Романо
Комментарии

«Атлетико» Мадрид близок к приобретению нападающего «Вильярреала» и сборной Испании Алекса Баэны. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

По данным инсайдера, клубы согласовали трансфер за € 45 млн, в сделку включён и пункт о бонусах в размере € 5 млн.

В 33 матчах прошедшего клубного сезона Баэна забил семь голов и отдал 10 результативных передач. В активе испанского футболиста есть победа в Лиге Европы, на чемпионате Европы, а также золотая медаль олимпийского турнира.

«Атлетико» по итогам прошлого сезона финишировал на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги.

Материалы по теме
Полузащитник «Аталанты» Руджери близок к переходу в «Атлетико» — Ди Марцио
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android