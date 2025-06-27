«Атлетико» подпишет нападающего сборной Испании Баэну — Романо

«Атлетико» Мадрид близок к приобретению нападающего «Вильярреала» и сборной Испании Алекса Баэны. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

По данным инсайдера, клубы согласовали трансфер за € 45 млн, в сделку включён и пункт о бонусах в размере € 5 млн.

В 33 матчах прошедшего клубного сезона Баэна забил семь голов и отдал 10 результативных передач. В активе испанского футболиста есть победа в Лиге Европы, на чемпионате Европы, а также золотая медаль олимпийского турнира.

«Атлетико» по итогам прошлого сезона финишировал на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги.