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Мурад Мусаев признан лучшим тренером Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025

Мурад Мусаев признан лучшим тренером Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025
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Российский специалист Мурад Мусаев, возглавляющий «Краснодар», был признан лучшим тренером Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 на премии Winline «Герои РПЛ». Об этом информирует телеграм-канал РПЛ.

Под руководством 41-летнего специалиста «быки» стали чемпионами России в минувшем сезоне. Команда Мусаева набрала 67 очков в 30 турах.

Мусаев получил приз из рук бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

41-летний тренер вернулся в «Краснодар» в марте 2024 года. До этого, с октября 2021 года, Мусаев возглавлял азербайджанский «Сабах». С 2018 по 2021 год российский специалист также занимал должность главного тренера «быков».

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