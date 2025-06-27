Стало известно, за какую сумму «Астон Вилла» готова расстаться с Роджерсом — Daily Mail

«Астон Вилла» хочет получить за нападающего Моргана Роджерса не менее £ 100 млн. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно источнику, клуб из Бирмингема не стремится к продаже футболиста, поскольку считает его одним из ключевых исполнителей команды. «Челси» и «Арсенал» интересуются Роджерсом, но ситуация, при которой «Астон Вилла» получит подходящее предложение по Моргану, крайне маловероятна. Если же таковое поступит, то «львы» рассчитывают, что его величина составит не менее £ 100 млн. Роджерс хочет выступать в Лиге чемпионов, «Астон Вилла» пропустит следующий розыгрыш данного турнира, однако это обстоятельство вряд ли убедит игрока продолжить карьеру в другом клубе.

В 54 матчах прошедшего клубного сезона Роджерс забил 14 голов и отдал 15 голевых передач.