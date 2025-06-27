Тренер ЦСКА Челестини прокомментировал разгромную победу над «Амкалом»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал разгромную победу над «Амкалом» в товарищеском матче. Основное время встречи закончилось со счётом 4:0 в пользу армейцев, в послематчевой серии буллитальти победу также отпраздновали футболисты команды РПЛ.

— Мы очень хорошо работали на сборах последние несколько дней. Мне было очень важно увидеть, как футболисты показывают себя в соревновательном режиме. И я видел хорошие моменты и отношение игроков. Несмотря на то что это был матч с любительской командой, самым главным для нас было победить. И этой цели мы достигли.

— Являлся ли этот матч просмотром молодых игроков ЦСКА?

— Я сегодня имел возможность понаблюдать за многими в действии. Последние дни мы работаем над нашими принципами игры, над её концепцией. И мы, конечно же, хотели бы этот матч расценивать как площадку для того, чтобы попробовать наши идеи в действии, посмотреть, как это существует в реальности, — приводит слова Челестини пресс-служба клуба в телеграм-канале.