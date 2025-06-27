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Тренер ЦСКА Челестини прокомментировал разгромную победу над «Амкалом»

Тренер ЦСКА Челестини прокомментировал разгромную победу над «Амкалом»
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Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал разгромную победу над «Амкалом» в товарищеском матче. Основное время встречи закончилось со счётом 4:0 в пользу армейцев, в послематчевой серии буллитальти победу также отпраздновали футболисты команды РПЛ.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
27 июня 2025, пятница. 17:00 МСК
Амкал
Россия
Окончен
0 : 4
ЦСКА
Москва, Россия
0:1 Келлвен – 35'     0:2 Шуманский – 47'     0:3 Мусаев – 74'     0:4 Мусаев – 89'    

— Мы очень хорошо работали на сборах последние несколько дней. Мне было очень важно увидеть, как футболисты показывают себя в соревновательном режиме. И я видел хорошие моменты и отношение игроков. Несмотря на то что это был матч с любительской командой, самым главным для нас было победить. И этой цели мы достигли.

— Являлся ли этот матч просмотром молодых игроков ЦСКА?
— Я сегодня имел возможность понаблюдать за многими в действии. Последние дни мы работаем над нашими принципами игры, над её концепцией. И мы, конечно же, хотели бы этот матч расценивать как площадку для того, чтобы попробовать наши идеи в действии, посмотреть, как это существует в реальности, — приводит слова Челестини пресс-служба клуба в телеграм-канале.

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