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«Заставляют играть». Рафинья подверг критике клубный чемпионат мира

«Заставляют играть». Рафинья подверг критике клубный чемпионат мира
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Нападающий «Барселоны» Рафинья раскритиковал клубный чемпионат мира, проходящий в эти дни в США.

«Обидно отказываться от отпуска, чтобы участвовать там, где тебя заставляют играть. Футболистов ни разу не спросили о датах и хотят ли они играть», — приводит слова Рафиньи TNT Sports.

Напомним, каталонский клуб не является участником клубного чемпионата мира.

В минувшем сезоне Рафинья принял участие в 57 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 34 голами и 25 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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