«Краснодар» обыграл «Динамо» Мх, игроки получили восемь жёлтых и пять красных карточек

«Краснодар» победил махачкалинское «Динамо» со счётом 4:1 в рамках предсезонной подготовки. Матч, продлившийся 120 минут, прошёл на поле академии чемпиона России.

Первый гол в игре случился после ошибки вратаря краснодарцев Александра Корякина на 32-й минуте, из-за чего Александр Черников забил мяч в свои ворота. Данила Козлов сравнял счёт на 52-й минуте, на 95-й Эльдар Гусейнов вывел «Краснодар» вперёд, а Казбек Мукаилов укрепил преимущество голом на 112-й минуте. Точку в игре поставил Дмитрий Кучугура, реализовав пенальти в самом конце игры.

Напомним, в середине встречи состоялась массовая потасовка, в ходе которой судья удалил пятерых игроков: красные карточки у краснодарцев получили Жоау Батчи и Кевин Ленини, у гостей с поля ушли Гамид Агаларов, Валентин Пальцев и Муталип Алибеков. Кроме этого, в матче предупреждение получили восемь игроков.