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Джон Кордоба — лучший игрок Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025

Джон Кордоба — лучший игрок Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба признан лучшим игроком Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 в рамках премии Winline «Герои РПЛ». Об этом сообщил телеграм-канал Российской Премьер-Лиги.

В прошедшем сезоне РПЛ Кордоба сыграл 25 матчей РПЛ, в которых он отметился 12 забитыми мячами и семью результативными передачами. Нынешнее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Напомним, по итогам сезона-2023/2024 лучшим футболистом РПЛ стал Константин Тюкавин из московского «Динамо».

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