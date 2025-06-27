Тренер ЦСКА Челестини поделился впечатлениями от серии буллитальти после игры с «Амкалом»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о серии буллитальти после товарищеской встречи с «Амкалом». Основное время встречи закончилось со счётом 4:0 в пользу армейцев, в послематчевой серии буллитальти победу также отпраздновали футболисты команды РПЛ.

— Стала ли для вас сюрпризом послематчевая серия буллитальти?

— Где-то в 1990-х годах я видел по телевизору что-то подобное в США. Но вживую я ничего такого не встречал, это впервые. Футбол — это не просто игра, сейчас это становится шоу. Сегодня мне очень понравилось (улыбается).

— Может ли Баровский претендовать на место в основе после такой уверенной игры в серии буллитальти?

— Это всего лишь товарищеский матч. Надо ежедневно работать, чтобы завоевать место в основной команде. Сегодня Николай был решительным в серии пенальти, но футбол — это совершенно другое, — приводит слова Челестини пресс-служба клуба в телеграм-канале.