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Тренер ЦСКА Челестини поделился впечатлениями от серии буллитальти после игры с «Амкалом»

Тренер ЦСКА Челестини поделился впечатлениями от серии буллитальти после игры с «Амкалом»
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Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о серии буллитальти после товарищеской встречи с «Амкалом». Основное время встречи закончилось со счётом 4:0 в пользу армейцев, в послематчевой серии буллитальти победу также отпраздновали футболисты команды РПЛ.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
27 июня 2025, пятница. 17:00 МСК
Амкал
Россия
Окончен
0 : 4
ЦСКА
Москва, Россия
0:1 Келлвен – 35'     0:2 Шуманский – 47'     0:3 Мусаев – 74'     0:4 Мусаев – 89'    

— Стала ли для вас сюрпризом послематчевая серия буллитальти?
— Где-то в 1990-х годах я видел по телевизору что-то подобное в США. Но вживую я ничего такого не встречал, это впервые. Футбол — это не просто игра, сейчас это становится шоу. Сегодня мне очень понравилось (улыбается).

— Может ли Баровский претендовать на место в основе после такой уверенной игры в серии буллитальти?
— Это всего лишь товарищеский матч. Надо ежедневно работать, чтобы завоевать место в основной команде. Сегодня Николай был решительным в серии пенальти, но футбол — это совершенно другое, — приводит слова Челестини пресс-служба клуба в телеграм-канале.

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