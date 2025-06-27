Футбольные власти Швейцарии против поездки «Сьона» в Россию на матч с «Зенитом» — Blick

Швейцарская футбольная ассоциация (SFV) однозначно рекомендовала «Сьону» не ехать в Россию на товарищеский матч с «Зенитом», который состоится 9 июля. Об этом сообщает Blick.

По информации источника, в SFV обуславливали свою позицию запретом для российских команд принимать участие в официальных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА. Подчёркивается, что, поскольку «Сьон» встретится с «Зенитом» не в официальной встрече, ему не могут запретить играть в нём.

Источник сообщает, что швейцарский клуб заработает около € 321 тыс. за участие в игре с сине-бело-голубыми.

Матч между указанными командами пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

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