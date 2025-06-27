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«Ливерпуль» бесплатно подписал вратаря из Чемпионшипа

«Ливерпуль» бесплатно подписал вратаря из Чемпионшипа
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«Ливерпуль» на официальном сайте объявил о подписании контракта с вратарём Фредди Вудманом.

Голкипер в прошлом сезоне выступал за «Престон Норт Энд» из Чемпионшипа, к «красным» он присоединился как свободный агент. Вудман будет третьим вратарём мерсисайдцев, его коллегами по амплуа в этом коллективе станут Алисон Бекер и Георгий Мамардашвили.

В 44 матчах прошедшего сезона Вудман пропустил 48 голов и в 17 играх оставил свои ворота в неприкосновенности. Ранее футболист также выступал за «Ньюкасл Юнайтед», «Абердин», «Суонси Сити», «Борнмут» и другие клубы. Помимо этого, Фредди играл за сборную Англии разных возрастных категорий, но в основную команду «трёх львов» не вошёл.

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