«Главная достопримечательность Атланты». Сафонов поделился совместным фото с Миранчуком

Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов в своём телеграм-канале опубликовал фотографию с полузащитником «Атланты» и партнёром по национальной команде Алексеем Миранчуком.

«С главной достопримечательностью Атланты», — написал голкипер французского гранда.

Фото: Из личного архива Матвея Сафонова

Фото: Из личного архива Матвея Сафонова

В воскресенье, 29 июня, «ПСЖ» сыграет в Атланте с «Интер Майами» в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

Сафонов перешёл в парижский клуб летом 2024 года. Миранчук выступает в составе «Атланты» также с лета 2024 года. За этот период он принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и семью результативными передачами.

Материалы по теме В Турции оценили потенциальный переход Сафонова в «Галатасарай»

Российские футболисты за рубежом: