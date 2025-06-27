Эмилиано Мартинес хочет покинуть «Астон Виллу», клуб готов его продать — Daily Mail

Голкипер Эмилиано Мартинес намерен уйти из «Астон Виллы», клуб из Бирмингема также готов расстаться с футболистом. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно источнику, сложность вопроса заключается в поиске покупателя, который сможет заплатить за аргентинца достойную сумму. В качестве одного из вариантов называется «Атлетико» Мадрид, но испанский клуб не купит Мартинеса, пока в составе есть Ян Облак.

Клубы из Саудовской Аравии также проявляют интерес к Эмилиано, однако перед чемпионатом мира — 2026 вратарь не хочет уходить из элитного европейского футбола.

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» — наиболее реальные варианты для голкипера, но возможная сумма трансфера может помешать сделке.

Эмилиано Мартинес подписал контракт с «Астон Виллой», перейдя из «Арсенала» осенью 2020 года. В прошлом сезоне он сыграл 53 матча во всех турнирах, в 16 из которых сохранил ворота в неприкосновенности. Всего за это время аргентинец пропустил 61 мяч. Действующий контракт игрока с клубом действует до лета 2029 года, а его рыночная стоимость составляет € 20 млн, согласно данным Transfermarkt.