Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эмилиано Мартинес хочет покинуть «Астон Виллу», клуб готов его продать — Daily Mail

Эмилиано Мартинес хочет покинуть «Астон Виллу», клуб готов его продать — Daily Mail
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер Эмилиано Мартинес намерен уйти из «Астон Виллы», клуб из Бирмингема также готов расстаться с футболистом. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно источнику, сложность вопроса заключается в поиске покупателя, который сможет заплатить за аргентинца достойную сумму. В качестве одного из вариантов называется «Атлетико» Мадрид, но испанский клуб не купит Мартинеса, пока в составе есть Ян Облак.

Клубы из Саудовской Аравии также проявляют интерес к Эмилиано, однако перед чемпионатом мира — 2026 вратарь не хочет уходить из элитного европейского футбола.

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» — наиболее реальные варианты для голкипера, но возможная сумма трансфера может помешать сделке.

Эмилиано Мартинес подписал контракт с «Астон Виллой», перейдя из «Арсенала» осенью 2020 года. В прошлом сезоне он сыграл 53 матча во всех турнирах, в 16 из которых сохранил ворота в неприкосновенности. Всего за это время аргентинец пропустил 61 мяч. Действующий контракт игрока с клубом действует до лета 2029 года, а его рыночная стоимость составляет € 20 млн, согласно данным Transfermarkt.

Материалы по теме
«МЮ» может заплатить за 32-летнего вратаря на замену Онана € 47 млн — Джейкобс
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android