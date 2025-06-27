«Абсолютная доминация». Роман Гутцайт — о разгромной победе «Сити» в матче с «Ювентусом»

Комментатор «Okko Спорт» Роман Гутцайт поделился мнением о минувшем матче 3-го тура группы G клубного чемпионата мира, в котором «Манчестер Сити» разгромил «Ювентус» со счётом 5:2.

«Абсолютная доминация «Манчестер Сити» над «Ювентусом» — вообще достаточно редко можно встретить в современном футболе матч команд плюс-минус одного статуса. Понятно, что за последние годы «Манчестер Сити» добился намного больше, чем «Ювентус», в том числе победа в Лиге чемпионов. Но после завершившегося очень тяжёлого сезона для «Манчестер Сити» не казалось, что между командами в уровне организации игры может быть такая пропасть. А по факту получилось именно так: не было даже пяти минут в этой встрече, в течение которых «Ювентус» контролировал бы ход игры. Это не значит просто держать мяч — это значит пытаться проводить какие-то систематические, повторяющиеся атакующие действия.

Изначально было ясно, что «Манчестер Сити» будет контролировать мяч, а «Ювентус» Игора Тудора сыграет вторым номером. Но когда команда изначально соглашается играть без мяча, она должна рассчитывать на быстрые атаки и контратаки. У «Ювентуса» даже это не получилось: категорически в данной встрече «Сити» был быстрее во всех фазах игры. «Сити» выигрывал все подборы, забирал ничейные мячи лучше, двигал мяч сам по себе, и плюс ещё индивидуально очень сильное выступление, например, в первом тайме Доку, который просто брал и лез обыгрывать двоих опекавших его футболистов — и у него это получалось делать.

Большая победа для Хосепа Гвардиолы. Я думаю, что именно такой успех возвращает ту уверенность, которую «Сити» утратил по ходу предыдущего сезона. Собственно, сам Пеп и сказал это в послематчевом интервью. И очень много пищи для размышлений для Игора Тудора и футболистов «Ювентуса», потому что топовая итальянская команда не имеет права пропускать пять мячей ни в каком турнире и ни при каких обстоятельствах. Опять же, это минимум того, что мог пропустить «Ювентус» в этой встрече — на самом деле было ещё сразу несколько ситуаций, после которых Микеле Ди Грегорио, вратарь «Юве», выручал свою команду. Так что абсолютно заслуженная победа «Манчестер Сити» и большой психологический удар по футболистам и тренеру «Ювентуса», — сказал Гутцайт в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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