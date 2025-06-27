Стала известна реакция тер Штегена на возможный переход в «Монако»

33-летний вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген проинформировал «Монако», проявляющий к нему интерес, о нежелании покидать каталонский клуб. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, немецкий голкипер подчеркнул в общении с монегасками, что намерен бороться за место в основном составе сине-гранатовых. Однако тер Штеген может изменить решение, поскольку хочет выступить на чемпионате мира 2026 года в составе сборной Германии, для чего ему нужна регулярная игровая практика, которую он может не получить в «Барселоне».

Ранее СМИ сообщали, что «блауграна» больше не рассчитывает на 33-летнего вратаря, в том числе из-за его поведения после восстановления от тяжёлой травмы.

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