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Маринато Гильерме — о Заболотном: чистый нападающий, которого не хватает «Спартаку»

Маринато Гильерме — о Заболотном: чистый нападающий, которого не хватает «Спартаку»
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Бывший вратарь московского «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме высказался о возможном переходе экс-нападающего «Химок» Антона Заболотного в «Спартак».

«Антон — чистый нападающий, которого не хватает «Спартаку». Такого габаритного в «Спартаке» давно нет, после Соболева не было никого. Бывают игры, где необходим такой форвард. Заболотный — квалифицированный нападающий. Против него всегда было неудобно играть. Посмотрим, завершится ли эта сделка», — сказал Гильерме в эфире «Матч ТВ».

Минувший сезон экс-нападающий ЦСКА и «Зенита» провёл в подмосковных «Химках». Всего в сезоне-2024/2025 на счету 34-летнего нападающего шесть забитых мячей и шесть результативных передач в 29 матчах Российской Премьер-Лиги. По итогам сезона Антон Заболотный вошёл в тройку лучших футболистов «Химок» по версии болельщиков, уступив в голосовании полузащитнику Лукасу Вере.

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