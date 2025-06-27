«Спартак» договорился о переходе полузащитника «Марселя» за € 12 млн — L'Équipe

«Спартак» достиг договорённости с «Марселем» о переходе за € 12 млн полузащитника Аззедина Унаи, проведшего минувший сезон в «Панатинаикосе» на правах аренды. Об этом сообщает L'Équipe.

По информации источника, красно-белые заплатят французскому клубу указанную сумму в случае, если 25-летний футболист согласится на переход. На текущий момент Унаи обдумывает предложение московской команды. Подчёркивается, что возможный трансфер марокканского полузащитника в «Спартак» позволил бы ему добиться значительного повышения заработной платы.

В минувшем сезоне Унаи принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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