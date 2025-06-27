Сенников: пока не доказана вина, «Торпедо» должно играть в РПЛ по спортивному принципу

Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о ситуации в московском «Торпедо». Ранее суд арестовал владельца клуба Леонида Соболева и генерального директора чёрно-белых Валерия Скородумова по обвинению в оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования.

«Даже сам судебный процесс будет длиться год или больше. Но сейчас пока не доказано, «Торпедо» должно играть в РПЛ по спортивному принципу. Если докажут, то потом можно и в пятую лигу [отправить] или не знаю куда», — сказал Сенников в эфире «Матч ТВ».

«Торпедо» в предстоящем сезоне выступит в Российской Премьер-Лиге. В прошлом сезоне команда заняла второе место в Мелбет Первой лиге, чем обеспечила себе повышение. Победителем Первой лиги стала калининградская «Балтика».