Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сенников: пока не доказана вина, «Торпедо» должно играть в РПЛ по спортивному принципу

Сенников: пока не доказана вина, «Торпедо» должно играть в РПЛ по спортивному принципу
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о ситуации в московском «Торпедо». Ранее суд арестовал владельца клуба Леонида Соболева и генерального директора чёрно-белых Валерия Скородумова по обвинению в оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования.

«Даже сам судебный процесс будет длиться год или больше. Но сейчас пока не доказано, «Торпедо» должно играть в РПЛ по спортивному принципу. Если докажут, то потом можно и в пятую лигу [отправить] или не знаю куда», — сказал Сенников в эфире «Матч ТВ».

«Торпедо» в предстоящем сезоне выступит в Российской Премьер-Лиге. В прошлом сезоне команда заняла второе место в Мелбет Первой лиге, чем обеспечила себе повышение. Победителем Первой лиги стала калининградская «Балтика».

Материалы по теме
На замену «Торпедо» есть три кандидата. Но готовы ли эти клубы к РПЛ?
На замену «Торпедо» есть три кандидата. Но готовы ли эти клубы к РПЛ?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android