Защитник «Ривер Плейт» Акунья напомнил Дензелу Думфрису о поражении на ЧМ-2022

Крайний защитник «Ривер Плейт» Маркос Акунья в матче с «Интером» в рамках группового этапа клубного чемпионата мира напомнил нидерландцу Дензелу Думфрису о поражении его сборной на чемпионате мире 2022 года в Катаре. Аргентинец показал свой щиток с кубком ЧМ и сказал игроку итальянского клуба: «Я выиграл его у тебя». Об этом сообщает Polymarket FC в своём аккаунте в соцсети X (ранее Twitter).

Сборная Аргентины на победном для себя чемпионате мира в Катаре одолела Нидерланды в 1/4 финала турнира в серии пенальти. Маркос Акунья в той игре выходил в стартовом составе.

В концовке встречи аргентинский защитник и Дензел Думфрис несколько раз пытались начать перепалку, но их разнимали судьи. Однако после свистка об окончании встречи игроки обеих команд всё-таки устроили массовую потасовку близ выхода в подтрибунное помещение.

При этом «Интер» победил «Ривер Плейт» 2:0 и вышел в плей-офф клубного чемпионата мира. Итальянская команда сыграет в 1/8 финала турнира с бразильским «Флуминенсе».