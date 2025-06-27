«Арсенал» может вернуться к вопросу покупки Олли Уоткинса — Daily Mail

«Арсенал» может возобновить работу над трансфером нападающего «Астон Виллы» Олли Уоткинса. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным источника, «канониры» в первую очередь хотят усилить свой состав Беньямином Шешко из клуба «РБ Лейпциг» или Виктором Дьёкерешем из «Спортинга». Если работа в этих направлениях не увенчается успехом, то лондонцы вернутся к варианту с Уоткинсом.

В январе «Арсенал» уже пытался купить Олли, но в этот период команду из Бирмингема покинул другой нападающий — Джон Дуран перешёл в «Аль-Наср». Продажа Уоткинса в той ситуации могла поставить «вилланов» в затруднительное положение в контексте комплектации атакующей линии команды.

Уоткинс полезен для «Астон Виллы», однако в декабре ему исполнится 30 лет, что заставляет клуб задумываться о своевременной продаже игрока с получением достойной компенсации.

В 54 матчах прошедшего клубного сезона Олли забил 17 голов и отдал 14 голевых передач.