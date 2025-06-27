«Локомотив» рассматривает четырёх игроков на замену Вере

«Локомотив» рассматривает четырёх игроков на замену полузащитнику Лукасу Вере. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В списке московского клуба находятся Кирилл Щетинин из «Ростова», Иван Олейников из «Крыльев Советов», Кангва из «Беэр Шевы» и Мохаммад Хоссейннежад из «Динамо» Махачкала.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что саудовский клуб перебил предложение железнодорожников аргентинскому полузащитнику по зарплате в 2,5 раза.

В сезоне-2024/2025 28-летний Лукас Вера выступал за подмосковные «Химки». Он провёл 31 матч во всех турнирах, забил семь мячей и оформил четыре голевые передачи. «Химки» не получили лицензию РФС-1 и приостановили деятельность.

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