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Сперцян ответил на вопрос о будущем в «Краснодаре», игрок интересен «Селтику» и «Лацио»

Сперцян ответил на вопрос о будущем в «Краснодаре», игрок интересен «Селтику» и «Лацио»
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Атакующему полузащитнику и капитану «Краснодара» Эдуарду Сперцяну задали вопрос о его будущем в российском клубе. Ранее СМИ писали об интересе к 25-летнему футболисту со стороны «Селтика» и «Лацио».

«Ждал, что меня спросят про будущее. Сейчас я игрок «Краснодара», — сказал Сперцян в эфире трансляции YouTube-канала «Площадка» во время премии Winline «Герои РПЛ».

Полузащитник принял участие в 143 матчах во всех турнирах в составе взрослой команды «быков», в которых отметился 44 голами и 32 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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