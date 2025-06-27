«Тоттенхэм» и «Вест Хэм» интересуются вингером «Астон Виллы» Рэмси — Daily Mail

Полузащитник «Астон Виллы» Джейкоб Рэмси привлёк внимание «Тоттенхэм Хотспур» и «Вест Хэм Юнайтед». Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что клуб из Бирмингема готов продать игрока, «вилланы» рассчитывают получить за футболиста £ 40 млн. Рэмси приносит пользу коллективу, но его травмы вынуждают «львов» искать покупателя для футболиста. Помимо этого, Джейкоб является воспитанником «Астон Виллы», его продажа могла бы помочь клубу в соблюдении финансового фэйр-плей.

По слухам, «вилланы» вели диалог с «Ньюкасл Юнайтед» о сделке с обменом игрока на Харви Барнса, однако на данный момент это неактуально.

В 46 матчах прошедшего клубного сезона Рэмси забил четыре гола и отдал семь голевых передач.