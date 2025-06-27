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«Ньюкасл» может купить защитника «Баварии» Мин Джэ

«Ньюкасл» может купить защитника «Баварии» Мин Джэ
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«Ньюкасл» поговорил с центральным защитником «Баварии» Ким Мин Джэ о возможном трансфере в английский клуб. Кореец заинтересован в переходе, о чём сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети X (ранее Twitter). Мюнхенский клуб готов отпустить игрока за € 30 млн.

Ким Мин Джэ в прошедшем сезоне сыграл 52 официальных матча за клуб и сборную, в которых забил три гола. Оценочная стоимость футболиста, согласно порталу Transfermarkt, равняется € 40 млн. Кореец перешёл в «Баварию» из Наполи после победы в Серии А в 2023 году. Тогда же игрок стал лучшим защитником итальянского чемпионата и футболистом года на родине.

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