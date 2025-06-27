«Футбол для вас». Президент РПЛ призвал фанатов прекратить бойкоты и вернуться на стадионы

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев призвал болельщиков вернуться на стадионы. Напомним, для посещения матчей чемпионата России требуется оформить паспорт болельщика (Fan ID).

«Конечно же, хочется сказать спасибо болельщикам… Всё мы делаем для болельщиков. Мне хочется ещё раз призвать болельщиков прекратить бойкоты и вернуться на стадионы. Футбол для вас, мы вас всех ждём», — сказал Алаев на премии Winline «Герои РПЛ» в эфире трансляции YouTube-канала «Площадка».

Паспорт болельщика (Fan ID) введён на обязательной основе для посещения всех встреч футбольной Российской Премьер-Лиги, начиная со второй части сезона-2022/2023. Кроме того, он нужен для просмотра на стадионе финальных матчей Кубка страны по футболу.