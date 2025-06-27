Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Футбол для вас». Президент РПЛ призвал фанатов прекратить бойкоты и вернуться на стадионы

«Футбол для вас». Президент РПЛ призвал фанатов прекратить бойкоты и вернуться на стадионы
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев призвал болельщиков вернуться на стадионы. Напомним, для посещения матчей чемпионата России требуется оформить паспорт болельщика (Fan ID).

«Конечно же, хочется сказать спасибо болельщикам… Всё мы делаем для болельщиков. Мне хочется ещё раз призвать болельщиков прекратить бойкоты и вернуться на стадионы. Футбол для вас, мы вас всех ждём», — сказал Алаев на премии Winline «Герои РПЛ» в эфире трансляции YouTube-канала «Площадка».

Паспорт болельщика (Fan ID) введён на обязательной основе для посещения всех встреч футбольной Российской Премьер-Лиги, начиная со второй части сезона-2022/2023. Кроме того, он нужен для просмотра на стадионе финальных матчей Кубка страны по футболу.

Материалы по теме
Эдуард Сперцян в третий раз подряд стал лучшим полузащитником РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android