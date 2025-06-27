Сенников рассказал, что нужно «Локомотиву», чтобы претендовать на высокие места в РПЛ

Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников рассказал, что нужно сделать железнодорожникам, чтобы претендовать на высокие места в Российской Премьер-Лиге.

«Локомотиву» нужно наладить игру сзади, тогда команда сможет подобраться к первому-второму месту РПЛ. У «Локомотива» достаточно хорошая, экономная политика. Команда старается давать шанс молодым футболистам», — сказал Сенников в эфире «Матч ТВ».

«Локомотив» завершил сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги на шестом месте в турнирной таблице. Команда набрала 53 очка за 30 матчей, пропустив 41 мяч. Чемпионом России впервые в истории стал «Краснодар», заработав 67 очков.