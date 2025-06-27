Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бузникин: трансферы Кисляка и Гладышева в «Краснодар» гипотетически невозможны

Бузникин: трансферы Кисляка и Гладышева в «Краснодар» гипотетически невозможны
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин оценил вероятность переходов в стан «быков» полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка и нападающего московского «Динамо» Ярослава Гладышева.

«Кисляк и Гладышев — это достояние других топ-клубов, ЦСКА и «Динамо». Они сами претендуют на медали, высокие места, у них свои цели и задачи. Как усиление — да. Но кто их отпустит к нам? Эти трансферы гипотетически невозможны сейчас. Если предложение будет выгодно ЦСКА, оно вряд ли будет выгодно нам. Готовы ли мы заплатить за Кисляка, как за Ямаля?» — приводит слова Бузникина «РИА Новости Спорт».

Напомним, «Краснодар» является действующим чемпионом России. «Быки» выиграли Российскую Премьер-Лигу сезона-2024/2025, победив в матче последнего тура московское «Динамо». «Зенит» занял второе место, «Спартак» стал четвёртым.

Материалы по теме
«Краснодар» обыграл «Динамо» Мх, игроки получили восемь жёлтых и пять красных карточек
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android