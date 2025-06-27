Бузникин: трансферы Кисляка и Гладышева в «Краснодар» гипотетически невозможны

Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин оценил вероятность переходов в стан «быков» полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка и нападающего московского «Динамо» Ярослава Гладышева.

«Кисляк и Гладышев — это достояние других топ-клубов, ЦСКА и «Динамо». Они сами претендуют на медали, высокие места, у них свои цели и задачи. Как усиление — да. Но кто их отпустит к нам? Эти трансферы гипотетически невозможны сейчас. Если предложение будет выгодно ЦСКА, оно вряд ли будет выгодно нам. Готовы ли мы заплатить за Кисляка, как за Ямаля?» — приводит слова Бузникина «РИА Новости Спорт».

Напомним, «Краснодар» является действующим чемпионом России. «Быки» выиграли Российскую Премьер-Лигу сезона-2024/2025, победив в матче последнего тура московское «Динамо». «Зенит» занял второе место, «Спартак» стал четвёртым.