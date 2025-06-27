Стала известна позиция игрока «Марселя» Унаи относительно перехода в «Спартак»

Полузащитник «Марселя» Аззедин Унаи на текущий момент обдумывает, стоит ли ему переходить в московский «Спартак». Об этом сообщает Footmercato. Напомним, ранее издание L'Équipe сообщило, что красно-белые договорились с французским клубом о трансфере 25-летнего игрока за € 12 млн.

По информации источника, сейчас Унаи не воодушевляет идея о переходе в российский гранд, однако футболист ещё может изменить свою позицию.

В минувшем сезоне полузащитник выступал в составе «Панатинаикоса» на правах аренды. Унаи принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с французским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

Как появился «Спартак»: