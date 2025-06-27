Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стала известна позиция игрока «Марселя» Унаи относительно перехода в «Спартак»

Стала известна позиция игрока «Марселя» Унаи относительно перехода в «Спартак»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Марселя» Аззедин Унаи на текущий момент обдумывает, стоит ли ему переходить в московский «Спартак». Об этом сообщает Footmercato. Напомним, ранее издание L'Équipe сообщило, что красно-белые договорились с французским клубом о трансфере 25-летнего игрока за € 12 млн.

По информации источника, сейчас Унаи не воодушевляет идея о переходе в российский гранд, однако футболист ещё может изменить свою позицию.

В минувшем сезоне полузащитник выступал в составе «Панатинаикоса» на правах аренды. Унаи принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с французским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

Материалы по теме
«Спартак» договорился о переходе полузащитника «Марселя» за € 12 млн — L'Équipe

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android