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Винисиус далёк от продления контракта с «Реалом», он хочет оклад в € 30 млн — The Athletic

Винисиус далёк от продления контракта с «Реалом», он хочет оклад в € 30 млн — The Athletic
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Окружение крайнего нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора категорически отрицает, что футболист достиг соглашения со «сливочными» о продлении контракта. Действующее трудовое соглашение бразильского игрока рассчитано до лета 2027 года. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, Винисиус требует заработную плату в размере около € 30 млн в год с учётом «неслыханного» для «Королевского клуба» бонуса за пролонгацию контракта.

Ранее СМИ сообщали, что по действующему соглашению оклад бразильского футболиста в испанском гранде составляет € 20,8 млн.

В минувшем сезоне Винисиус принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и 19 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 170 млн.

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