«Брентфорд» отклонил второе предложение «МЮ» по Мбемо на £ 62,5 млн — Sky Sports

«Брентфорд» ответил отказом на второе предложение «Манчестер Юнайтед» по покупке 25-летнего правого нападающего Брайана Мбемо в размере £ 62,5 млн (€ 73,1 млн). Об этом сообщает Sky Sports.

Ранее «пчёлы» не согласились продавать камерунского футболиста в английский гранд за £ 55 млн (€ 64,3 млн). Переговоры между клубами продолжаются. Интерес к Мбемо также проявляет «Тоттенхэм», однако нападающий в большей степени хочет перейти в «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне Мбемо принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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