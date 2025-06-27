«Брайтон» отклонил предложение «Ньюкасла» о трансфере Жуана Педро — talkSPORT

«Брайтон энд Хоув Альбион» ответил отказом на предложение «Ньюкасл Юнайтед» о покупке форварда Жуана Педро. Об этом сообщает talkSPORT.

Согласно источнику, «чайки» отклонили несколько предложений за 23-летнего игрока на сумму свыше £ 50 млн, в том числе и предложение «сорок». Сам футболист готов перейти в другую команду, но южане намерены получить за исполнителя не менее £ 70 млн.

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау считает Жуана Педро одним из трансферных приоритетов клуба в контексте укрепления состава перед новым сезоном Лиги чемпионов.

В 30 матчах прошедшего клубного сезона бразилец забил 10 голов и отдал семь голевых передач.