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«Тоттенхэм» рассматривает Эзе из «Кристал Пэлас» в качестве замены Сону

«Тоттенхэм» рассматривает Эзе из «Кристал Пэлас» в качестве замены Сону
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«Тоттенхэм» стремится подписать нападающего «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе. Руководство клуба из северной части Лондона видит в форварде замену нынешнему капитану команды Сон Хын Мину, который может уйти до начала сезона, несмотря на продление контракта до 2026 года. При этом «орлы» рассчитывают продать англичанина за € 70 млн, о чём сообщает ESPN.

Кроме этого, действующие победители Лиги Европы могут столкнуться с ещё одной трудностью, так как футболист сборной Англии не заинтересован в трансфере и желает остаться в своей команде. Таким образом, для приобретения Эберечи Эзе «Тоттенхэму» понадобится предложить существенную сумму не только клубу, но и игроку.

В прошедшем сезоне Эзе выходил на поле в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 11 результативными передачами. Согласно оценке Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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