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Стало известно единственное условие Нико Уильямса на переговорах с «Барселоной»

Стало известно единственное условие Нико Уильямса на переговорах с «Барселоной»
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Крайний нападающий «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямс не ставил жёстких требований перед «Барселоной», желающей его подписать. Однако футболист попросил, чтобы сине-гранатовые осуществили его переход как можно скорее. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, Уильямс ожидает, что подпишет контракт с сине-гранатовыми до 9 июля, когда начнётся предсезонная подготовка «Атлетика». Вингер осознаёт, что окажется под сильным давлением, если окажется вовлечён в тренировочный процесс баскской команды.

«Барселона» с понимаем относится к желанию Уильямса и делает всё возможное, чтобы осуществить его переход до указанной даты. Однако каталонский клуб хочет иметь гарантии, что сможет зарегистрировать нападающего после его подписания.

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