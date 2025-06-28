Экс-капитан «Локомотива» Гильерме высказался о переходе Тикнизяна в «Црвену Звезду»

Бывший вратарь московского «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме высказался о переходе экс-защитника железнодорожников Наира Тикнизяна в сербскую «Црвену Звезду».

«Тикнизян — очень хороший футболист, но очень эмоциональный. Понятно, что все хотят играть. Он понимал, что провёл много игр в прошлом сезоне, однако был не основным футболистом. Думаю, что переход в «Црвену Звезду» пойдёт ему на пользу», — сказал Гильерме в эфире «Матч ТВ».

«Црвена Звезда» объявила о трансфере футболиста сборной Армении 22 июня. Сообщалось, что Тикнизян заключил со своим новым клубом контракт на три года. В составе «Црвены Звезды» защитник будет выступать под номером 71.

В минувшем сезоне на счету Наира Тикнизяна 33 встречи за «Локомотив» во всех турнирах. В них футболист отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами.