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Форвард «Динамо» Тюкавин: отказал бы я Станковичу, позвони он мне? Всё верно

Форвард «Динамо» Тюкавин: отказал бы я Станковичу, позвони он мне? Всё верно
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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос, как отреагировал бы на звонок главного тренера «Спартака» Деяна Станковича с предложением перейти в стан красно-белых.

— Николай Комличенко рассказывал, что ему звонил Станкович, звал в «Спартак», но он ушёл в «Локомотив». Что бы вы ответили Деяну, если бы он позвонил вам?
— Взял бы трубку, поговорил, и всё.

— Что бы сказали ему, если бы он начал так же звать вас в свой клуб, как Комличенко?
— Не знаю. Сказал бы что-нибудь.

— Отказали бы ему?
— Всё верно, — приводит слова Тюкавина «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 23-летний форвард принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

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