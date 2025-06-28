Отец Егора Пруцева подтвердил, что по игроку поступали предложения от клубов РПЛ

Игорь Пруцев, отец футболиста «Црвены Звезды» Егора Пруцева, высказался о будущем своего сына в сербском клубе. Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Црвена Звезда» отказалась продавать полузащитника двум российским клубам из первой восьмёрки в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

— Действительно ли поступали предложения?

— Насколько я знаю, да. На данный момент не могу сказать, из каких клубов.

— Но остаётесь в «Црвене Звезде»?

— Егор только 10 дней пробыл на сборах, ещё у него не было встреч. Точно не могу сказать, останется ли он или уйдёт.

— Есть мысли о том, чтобы вернуться в РПЛ?

— Вообще, он настроен играть в Европе. Он уже многое прошёл, выучил два языка, разговаривает на них. Ему бы хотелось попытаться реализовать себя в Европе.

— В товарищеском матче с «Зенитом» он сыграет?

— Не знаю, мы планируем, что он будет играть, должен, но точно не могу сказать. Прочитал, что его выпустят, однако пока с ним не разговаривал, он только приземлился в Сочи, — приводит слова Игоря Пруцева «Матч ТВ».

Напомним, Пруцев является воспитанником академии «Краснодара». За свою профессиональную игровую карьеру Егор выступал за такие клубы, как «Текстильщик», «Сочи», «Нефтехимик» и «Црвена Звезда». Ранее СМИ связывали Егора Пруцева с возможным переходом в словенский «Целе».

Товарищеский матч «Зенита» с сербской «Црвеной Звездой» пройдёт 29 июня на стадионе «Фишт» в Сочи.