Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Отец Егора Пруцева подтвердил, что по игроку поступали предложения от клубов РПЛ

Отец Егора Пруцева подтвердил, что по игроку поступали предложения от клубов РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Игорь Пруцев, отец футболиста «Црвены Звезды» Егора Пруцева, высказался о будущем своего сына в сербском клубе. Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Црвена Звезда» отказалась продавать полузащитника двум российским клубам из первой восьмёрки в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

— Действительно ли поступали предложения?
— Насколько я знаю, да. На данный момент не могу сказать, из каких клубов.

— Но остаётесь в «Црвене Звезде»?
— Егор только 10 дней пробыл на сборах, ещё у него не было встреч. Точно не могу сказать, останется ли он или уйдёт.

— Есть мысли о том, чтобы вернуться в РПЛ?
— Вообще, он настроен играть в Европе. Он уже многое прошёл, выучил два языка, разговаривает на них. Ему бы хотелось попытаться реализовать себя в Европе.

— В товарищеском матче с «Зенитом» он сыграет?
— Не знаю, мы планируем, что он будет играть, должен, но точно не могу сказать. Прочитал, что его выпустят, однако пока с ним не разговаривал, он только приземлился в Сочи, — приводит слова Игоря Пруцева «Матч ТВ».

Напомним, Пруцев является воспитанником академии «Краснодара». За свою профессиональную игровую карьеру Егор выступал за такие клубы, как «Текстильщик», «Сочи», «Нефтехимик» и «Црвена Звезда». Ранее СМИ связывали Егора Пруцева с возможным переходом в словенский «Целе».

Товарищеский матч «Зенита» с сербской «Црвеной Звездой» пройдёт 29 июня на стадионе «Фишт» в Сочи.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Црвена Звезда» отказалась продавать Егора Пруцева двум клубам РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android