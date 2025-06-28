Бразильский нападающий готов присоединиться к «Реалу» на клубном ЧМ — Marca

Нападающий мадридского «Реала» Эндрик, пропустивший групповой этап клубного чемпионата мира, присоединится к «сливочным» в субботу, 28 июня. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, бразильский футболист должен восстанавливаться от травмы связки подколенного сухожилия, полученной в середине мая, на протяжении двух месяцев. Однако Эндрик завершит процесс реабилитации в США, где проходит клубный чемпионат мира.

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо хочет ввести 18-летнего форварда в состав команды как можно быстрее. Эндрик сможет включиться в коллективную работу после дополнительного медицинского обследования.

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