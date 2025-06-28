«Лилль» подписал Оливье Жиру — Романо

Нападающий «Лос-Анджелеса» Оливье Жиру перешёл в «Лилль». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём аккаунте в соцсети X (ранее Twitter). Контракт с французом рассчитан на один год. Игроку предстоит пройти медобследование.

В 18 матчах нынешнего сезона нападающий забил три гола и отдал две голевые передачи. Вместе с «Лос-Анджелесом» Оливье не вышел из группы D на клубном чемпионате мира, за три тура не одержав ни одной победы.

Напомним, 38-летний Жиру является лучшим бомбардиром сборной Франции в истории. На его счету 57 голов в майке национальной команды, а также победа на чемпионате мира в России.