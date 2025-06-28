Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лилль» подписал Оливье Жиру — Романо

«Лилль» подписал Оливье Жиру — Романо
Комментарии

Нападающий «Лос-Анджелеса» Оливье Жиру перешёл в «Лилль». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём аккаунте в соцсети X (ранее Twitter). Контракт с французом рассчитан на один год. Игроку предстоит пройти медобследование.

В 18 матчах нынешнего сезона нападающий забил три гола и отдал две голевые передачи. Вместе с «Лос-Анджелесом» Оливье не вышел из группы D на клубном чемпионате мира, за три тура не одержав ни одной победы.

Напомним, 38-летний Жиру является лучшим бомбардиром сборной Франции в истории. На его счету 57 голов в майке национальной команды, а также победа на чемпионате мира в России.

Материалы по теме
«Лос-Анджелес» — «Фламенго». Жерсон и Жоржиньо отправят Жиру восвояси
«Лос-Анджелес» — «Фламенго». Жерсон и Жоржиньо отправят Жиру восвояси
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android