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Стало известно, при каком условии «Ливерпуль» будет готов подписать Экитике из «Айнтрахта»

Стало известно, при каком условии «Ливерпуль» будет готов подписать Экитике из «Айнтрахта»
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«Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Юнайтед» продолжают проявлять интерес к 23-летнему форварду «Айнтрахта» Уго Экитике. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк для Caught Offside.

По информации источника, немецкий клуб требует € 100 млн за французского футболиста. Мерсисайдцы будут в состоянии начать предпринимать конкретные шаги по приобретению Экитике, как только они продадут нападающего Дарвина Нуньеса. Подчёркивается, что на текущий момент только «Манчестер Юнайтед» обсуждал с «Айнтрахтом» возможный переход 23-летнего футболиста, однако не делал предложений по нему.

В минувшем сезоне Экитике принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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