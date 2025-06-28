Уэйн Руни может продолжить тренерскую карьеру в шестом английском дивизионе — The Sun

Бывший главный тренер «Плимут Аргайл» Уэйн Руни может возглавить «Маклсфилд». Об этом сообщает The Sun.

По данным источника, команда из Национальной лиги Север, которая является шестым дивизионом в системе футбольных лиг Англии, намерена пригласить специалиста. Сейчас с коллективом работает экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Робби Сэвидж. По итогам прошлого сезона «Маклсфилд» оформил повышение в классе.

Ранее Руни в качестве тренера работал с «Дерби Каунти», «Ди-Си Юнайтед» из МЛС и «Бирмингем Сити». После увольнения из «Плимут Аргайл» экс-игрок сборной Англии трудился телеэкспертом.