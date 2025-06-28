Дэвид Бекхэм перенёс операцию из-за травмы, полученной 22 года назад

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм перенёс операцию по удалению винта из запястья. Об этом сообщает Daily Mail.

Бекхэм получил травму в мае 2003 года в товарищеском матче за английскую команду с ЮАР — тогда он сломал запястье. С тех пор бывший игрок много лет ощущал боль и дискомфорт.

Недавнее обследование выявило, что в его запястье остался винт, который изначально должен был со временем раствориться. Однако этого не произошло, и из-за усилившейся боли, которую сам Дэвид описал как «невыносимую», врачи провели операцию.

Бекхэму 50 лет, он воспитанник «Манчестер Юнайтед», наибольшую известность ему принесла игра за «красных дьяволов». В составе манкунианского клуба Дэвид шесть раз становился чемпионом Англии, выигрывал Кубок страны и Лигу чемпионов. Также англичанин выступал за «Реал», «Милан» и «ПСЖ».