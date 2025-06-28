«Зенит» предложил «Роме» € 20 млн за экс-форварда «Челси» Абрахама — Ди Марцио

«Зенит» ведёт переговоры с «Ромой» по поводу возможного трансфера 27-летнего английского нападающего Тэмми Абрахама, сообщил сайт итальянского инсайдера Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, сине-бело-голубые предложили римлянам за футболиста € 20 млн, при этом ему самому предлагается контракт на три года с заработной платой в € 5 млн за сезон. Однако, как сообщается, Абрахам не убеждён в необходимости согласия на переезд в Россию. По данным Ди Марцио, на 28 июня назначен созвон представителей «Зенита» с агентом форварда.

Прошедший сезон Тэмми Абрахам, права на которого принадлежат «Роме», провёл на правах аренды в «Милане», на его счету 45 матчей во всех турнирах, 10 забитых мячей и семь результативных передач. Игроком «волков» воспитанник лондонского «Челси» стал в августе 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в € 15 млн.

Видео: Невероятный промах Абрахама («Челси») по пустым воротам: